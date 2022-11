Ts – Inter, su Scalvini irrompe il Bayern: l’Atalanta pregusta l’asta

Il sogno di mercato dell'Inter è il gioiellino dell'Atalanta Giorgio Scalvini. Sulle tracce del classe 2003 ci sono anche altri grandi club, tra cui la Juve. Come sottolinea Tuttosport, oltre a nerazzurri e bianconeri, sulle tracce del duttile difensore nerazzurro ci sarebbe (tra le altre) anche il Bayern Monaco per una situazione che, in generale, potrebbe portare a scossoni già a gennaio solo per offerte irrinunciabili.