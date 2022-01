Inter, si cerca corsia preferenziale per Scamacca. Alvarez a una condizione

Due nomi su tutti per l’attacco dell’Inter. Due giocatori su cui i dirigenti nerazzurri scommetterebbero a occhi chiusi

Due nomi su tutti per l’attacco dell’Inter. Due giocatori su cui i dirigenti nerazzurri scommetterebbero a occhi chiusi, come svela oggi La Gazzetta dello Sport in vista della prossima estate. “Per Gianluca Scamacca, la coppia Marotta-Ausilio sta cercando di assicurarsi quantomeno un corridoio preferenziale in vista della prossima estate, in piena lotta con la Juve che invece lo vorrebbe subito: se il Sassuolo resisterà all’assalto dei bianconeri, le probabilità di vedere Scamacca in nerazzurro in estate subiranno un’impennata.