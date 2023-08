CorSera – Inter, giù le quotazioni di Morata e sale Scamacca. Occhio al Sanchez-bis

Il ritardo nella sostituzione di Onana, in effetti, è in cima alle ansie dei tifosi interisti che oggi vedranno in campo alternarsi Stankovic a Di Gennaro. Non è il massimo iniziare agosto con due portieri su tre ancora da prendere, anche perché bisogna avere il tempo di rodare l’intesa con la difesa, ma si aspetta sempre che il Bayern Monaco trovi qualcuno per liberare il sex symbol Sommer e per il secondo si continua a parlare di Audero.

Quando rientrerà a Milano, l’Inter troverà in compenso un nuovo giocatore per la mediana, il tuttofare Samardzic dell’Udinese. Intanto però oggi in campo, nella sfida di prestigio per il mercato giapponese tra il club che insegue la Champions e l’ultima finalista, dovrebbero andare i titolarissimi dello scorso anno, probabilmente con Thuram assieme a Lautaro davanti. Si incroceranno con la vecchia conoscenza Milan Skriniar, che i tifosi tacciavano di ingratitudine e tradimento per essere andato via a zero, prima di conoscere, con Romelu Lukaku, un nuovo livello di ingratitudine e tradimento. E in effetti, è con l’affaire Lukaku che il mercato dell’Inter si è un po’ complicato”, si legge.