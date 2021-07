Inter, spunta l’opzione Scamacca. “Sondaggio di Marotta: si può sbloccare così”

Gianluca Scamacca, di proprietà del Sassuolo, è finito nel mirino dell'Inter: affare complicato ma Marotta ha sondato il terreno

A meno di un mese dall'inizio del campionato, le uniche certezze in casa Inter per quanto riguarda l'attacco sono Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. La LuLa, infatti, è intoccabile, in attesa di sviluppi in merito al rinnovo di contratto del Toro. Il resto del pacchetto offensivo, però, è da definire: Sanchez e Pinamonti sono sul mercato, così come i vari giovani aggregati al ritiro della prima squadra, con Mulattieri e Satriano nel mirino del Crotone.