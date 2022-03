GdS – Sassuolo, dopo il rinnovo di Frattesi pronto quello di Scamacca. L’Inter…

Il centrocampista ha rinnovato ufficialmente oggi poi toccherà all'attaccante: entrambi sono nel mirino dell'Inter

Il Sassuolo ha annunciato oggi il rinnovo di Davide Frattesi fino al 2026. Finora il giocatore neroverde guadagnava 400mila euro, ne guadagnerò da adesso in poi 700mila più bonus. Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport nei prossimi giorni arriverà anche l'annuncio di un altro giocatore che piace tanto all'Inter, Scamacca. Anche lui arriverà a guadagnare 700mila euro all'anno netti + bonus fino al 2026. Ci sarebbe già un accordo tra le parti ed è attesa l'ufficializzazione. Poi toccherà a Raspadori.

Sui tre la rosea scrive: "L'Inter è da tempo sulle tracce di tutti e tre, ma anche il Milan è in pressing per il centravanti. Invece per il velocissimo bolognese ci sono le lusinghe della Juventus, ma anche di un bel po' di club inglesi".