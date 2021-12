Inter, prove di scambio per Scamacca: “2 nomi sul tavolo, il Sassuolo gradisce”

La dirigenza dell'Inter è al lavoro per il colpo Scamacca in estate per l'attacco: due nomi sul tavolo col Sassuolo

Alessandro Cosattini

Due contropartite per abbassare la richiesta cash del Sassuolo di circa 40/45 milioni di euro. L'Inter è pronta a inserire nell'offerta per Gianluca Scamacca, grande obiettivo di mercato per l'attacco la prossima estate, il cartellino di almeno uno di questi due giocatori. Lo svela oggi La Gazzetta dello Sport.

"Marotta e Ausilio hanno in mano una carta importante da giocarsi, ovvero il cartellino di Pinamonti. L’attaccante oggi all’Empoli, è profilo gradito all’a.d. neroverde Giovanni Carnevali. L’Inter ne dà una valutazione alta, intorno ai 20 milioni di euro: logico che, nel gioco dei numeri, lo scambio abbasserebbe anche qui la quota di cash che l’Inter sarebbe costretta a sborsare. C’è peraltro anche un altro giocatore che piace agli emiliani, il difensore Pirola: oggi è in prestito al Monza, il Sassuolo lo ha seguito già in passato e ora ne controlla la crescita a distanza", si legge.