Inter, arriva anche Scamacca? Altre tre squadre in corsa, la posizione Sassuolo

Non è da escludere un altro colpo in attacco in casa Inter: i dirigenti nerazzurri ragionano sull'opportunità Scamacca

Alessandro Cosattini

Ecco il TucuCorrea dopo Edin Dzeko. E non è detto che l’Inter si fermi, anzi. La dirigenza nerazzurra è pronta a valutare eventuali opportunità di mercato anche nei prossimi giorni e ne parla proprio oggi il Corriere dello Sport: “L’ipotesi è che si possa aggiungere pure un altro attaccante. E il nome che circola è quello di Scamacca, entrato nell’orbita nerazzurra come possibile vice-Lukaku quando ancora il belga era nerazzurro e non aveva ancora manifestato segnali di addio. Non c’è nulla di scontato, ma, evidentemente, l’unica formula consentita sarebbe il prestito. Anche il Sassuolo, però, deve prendere una decisione, visto che potrebbe essere più utile sistemare Scamacca in una piazza dove possa giocare con continuità (Verona, Cagliari, Sampdoria), piuttosto che andare semplicemente a completare l’organico dell’Inter”, si legge.