Inter-Scamacca, la verità: “Se ne parla tanto, ma c’è un nome più alla portata”

In cima al taccuino dei dirigenti dell'Inter c’è sempre il nome di Gianluca Scamacca per l'attacco: ecco la situazione

La pista Julian Alvarez, ma non solo. L’Inter si muove anche su piste parallele per l’attacco del futuro e in cima al taccuino dei dirigenti c’è sempre il nome di Gianluca Scamacca. Come svela La Gazzetta dello Sport oggi, “in questi giorni si è parlato anche delle strategie di Marotta per arrivare a Gianluca Scamacca del Sassuolo, ma evidentemente l’operazione argentina (Alvarez, ndr) è più alla portata economicamente. Non si dimentichi mai, infatti, che l’a.d. neroverde Giovanni Carnevali quota il suo gioiello almeno 40 milioni di euro. E comunque la Juve è sempre sulle sue tracce”, si legge.