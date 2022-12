Inter, l’Atalanta per Scalvini chiede 40 mln: spunta un possibile scambio

Una possibile contropartita per arrivare a Giorgio Scalvini . L’Atalanta ha fissato il prezzo: servono 40 milioni di euro per il duttile calciatore classe 2003. Per questo, secondo calciomercato.com, l’Inter pensa a uno scambio con conguaglio.

“L’Inter non vorrebbe privarsi Fabbian, almeno per adesso questa è l’idea, ma se da Bergamo dovessero insistere solo ed esclusivamente su quel nome, allora probabilmente bisognerà iniziare a considerare anche questa ipotesi. Per l’Inter la valutazione di Fabbian è vicina ai 20 milioni di euro, stesso anno di nascita di Scalvini (2003) e 5 gol all’attivo in questa prima parte di stagione in Serie B. C’è spazio per costruire una gran bella operazione per entrambi i club”, si legge.