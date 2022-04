Inter, scambio Bremer-Dimarco? I due club ragionano su queste cifre

L’Inter si muove concretamente per Gleison Bremer. Si ragiona anche sul possibile scambio col Torino, ecco le cifre

L’Inter si muove concretamente per Gleison Bremer. Dopo i dialoghi con l’entourage del giocatore, i dirigenti nerazzurri stanno ora trattando col Torino per il cartellino del centrale brasiliano. Come svela Tuttosport, il club granata chiede 25 milioni per il difensore, prima scelta di Marotta e Ausilio per rinnovare la difesa. Occhio al possibile scambio tra le due società: per arrivare a Bremer, l’Inter sta pensando infatti di mettere sul piatto il cartellino di Federico Dimarco, valutato circa 10/15 milioni di euro per il quotidiano.