Inter, priorità Digne a gennaio: ipotesi scambio per portarlo subito a Milano

Dirigenti dell'Inter al lavoro per soddisfare la prima richiesta di Simone Inzaghi sul mercato: lo scenario per Digne

Alessandro Cosattini

La priorità in casa Inter per il mercato invernale è chiara: un vice-Perisic. Un esterno mancino, che permetta a Federico Dimarco di continuare a specializzarsi nel ruolo di terzo centrale di sinistra. Poi all’occorrenza l’ex Verona può giocare anche a tutta fascia, ma Inzaghi lo vede meglio nell’altro ruolo. Il profilo ideale per gennaio è quello di Lucas Digne, ai margini in casa Everton. Le novità arrivano dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

“Per averlo per i prossimi sei mesi l’Inter ha proposto un prestito secco senza obbligo all’allenatore-manager dei blu di Liverpool, quel Rafa Benitez che a Milano hanno conosciuto bene oltre dieci anni fa: non è il più morbido degli interlocutori e il no che ha pronunciato qualche giorno fa alla proposta interista è piuttosto pesante. Eppure, una stradina per far arrivare in tempi ragionevoli Digne si è improvvisamente aperta: l’Everton ha, infatti, trovato un sostituto per Digne e ha arruolato un altro esterno dopo un primo innesto di qualche giorno fa. Così il club inglese è pronto a privarsi più facilmente dell’ex Roma che così poco ha legato con Benitez.

[…] Oltre al sì dell’Everton, però, serve che si liberi anche un posto in rosa, a centrocampo per la precisione. Occhio quindi a Matias Vecino, scontento dell’eterna panchina e in scadenza a giugno: l’uruguaiano cerca una squadra-ponte prima di scegliersene una definitiva d’estate. Vorrebbe un club di livello alto, altrimenti è pure pronto ad aspettare. Da parte sua, l’Inter potrebbe offrirlo proprio all’Everton: lo scambio di prestiti per arrivare a Digne, in fondo, sarebbe soddisfacente per tutti”, spiega il quotidiano.