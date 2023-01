Inter, servono 35/40 mln per Scalvini: “C’è questo scambio nei piani del club”

Casting nel vivo per la difesa in casa Inter viste le scadenze contrattuali di de Vrij, D’Ambrosio e soprattutto Skriniar . A cui si aggiunge il prestito a termine di Acerbi C’è un nome su tutti in cima alla lista del duo Marotta-Ausilio e oggi il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione.

“Non si interrompono i contatti con Giorgio Scalvini, che ormai da un paio di mesi viene considerato il preferito per duttilità e qualità. Classe 2003, talento cristallino, il calciatore lombardo stimato anche dal City, dai club della Premier e dalla Juve è ritenuto pronto per il grande salto. Per questo motivo i dirigenti nerazzurri vorrebbero guadagnare da subito un vantaggio importante rispetto alle altre concorrenti italiane e straniere. Come? Imbastendo presto un’operazione per l’estate, con il coinvolgimento di una contropartita gradita ai bergamaschi. Il prezzo di Scalvini intanto è già aumentato passando dai 20 milioni di qualche mese fa agli attuali 35-40, ma nei piani dell’Inter il costo dell’operazione diminuirebbe con l’inserimento del cartellino del centrocampista Fabbian, attualmente in prestito alla Reggina in B”, si legge.