CM – Inter, il Torino chiede questo giocatore per sbloccare il colpo Bremer: lo scenario

Uno scambio può sbloccare l’arrivo di Gleison Bremer all’Inter. Dello scenario di mercato parla oggi calciomercato.com, che fa un nome in particolare per i granata. Dialoghi in corso tra le parti, che lavorano per trovare l’accordo; ricordiamo che il giocatore e i nerazzurri hanno già l’intesa per l’ingaggio.