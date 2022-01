Inter, scatto per Scamacca: tre armi vincenti per beffare Milan e Dortmund

Il club nerazzurro fa sul serio per l'attaccante 23enne del Sassuolo: la situazione e i dettagli del possibile accordo

Alessandro De Felice

Avanza la candidatura di Gianluca Scamacca per il ruolo di centravanti dell'Inter del futuro. L'attaccante del Sassuolo è il grande obiettivo dei nerazzurri in vista del mercato estivo per rinforzare il reparto avanzato. Un interesse reciproco, come riferisce La Gazzetta dello Sport: "La voglia di Inter di Gianluca Scamacca è tanta, e questo è piuttosto evidente".

L'Inter è avanti rispetto alle concorrenti, Milan e Borussia Dortmund, ma sarà necessario accontentare il Sassuolo per poter arrivare all'attaccante classe 1999.

"Il prossimo mercato nerazzurro dovrà comunque chiudersi in attivo e le possibilità di spesa dell’a.d. Marotta e del d.s Ausilio dipenderanno da eventuali cessioni estive. Però l’Inter possiede giocatori interessanti e graditi a Dionisi, da offrire come contropartita per fare abbassare il prezzo: non solo Pinamonti, sostituto naturale di Scamacca, ma pure il baby difensore Pirola, ora in prestito al Monza".

Ad accendere la trattativa è la volontà di Scamacca di volersi trasferire a Milano e vestire la maglia nerazzurra. Una scelta legata a molteplici motivazioni, che vanno dal contratto top alla possibilità di lavorare accanto a Edin Dzeko:

"Gianluca preferisce l’Inter come prossimo step di carriera anche per il pacchetto completo che i nerazzurri possono offrirgli: non solo un ingaggio che può arrivare ai 2,5 milioni a salire, ma pure per la possibilità di studiare alla cattedra di Edin Dzeko. Non c’è insegnante migliore dell’arte del centravanti dello stesso bosniaco, pronto a sparare gli ultimi colpi della carriera: il suo contratto scadrà fino al 2023, quando avrà 37 anni. Una stagione di diarchia tra i due attaccanti potrebbe servire a Gianluca per crescere ancora. Un aiuto arriverebbe poi anche dal “sistema Inzaghi” che gli garantirebbe diverse occasioni a partita. Insomma, spingere oggi per arrivare all’Inter domani significa per Gianluca rimanere nella stessa amata barca, la Serie A, ma con il vento che spinge forte alle spalle".

Le rivali

Con la Juve che ha deciso di affondare il colpo per Vlahovic, la concorrenza per Scamacca porta a Milan e Borussia Dortmund. Ma la richiesta di 40 milioni spaventa il 'Diavolo', mentre il trasferimento in Germania non stuzzica la fantasia dell'attaccante, che vorrebbe restare in Italia per restare più vicino possibile ai radar di Mancini, in chiave Nazionale.

L'Inter avanza e lavora sottotraccia per arrivare a Scamacca in estate. Il calciatore del Sassuolo è il grande obiettivo in vista della prossima stagione, per rinforzare un reparto avanzato già ben assortito con i vari Correa, Dzeko, Lautaro e Sanchez, oltre all'ultimo arrivato Caicedo, che però saluterà a fine stagione.