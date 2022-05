Sky – Inter, Lukaku+Dybala in attacco? Non è escluso. Fondamentale sarà…

Ci saranno uscite, una di queste probabilmente dolorosa, ma non è affatto detto che l'Inter della prossima stagione sarà meno forte

Ci saranno uscite, una di queste probabilmente dolorosa, ma non è affatto detto che l'Inter della prossima stagione sarà meno forte di quella di quest'anno. Anzi. Perché i nerazzurri si stanno guardando attorno alla ricerca di occasioni di mercato in grado di fornire a Inzaghi una rosa altamente competitiva. Soprattutto in attacco.

Tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno per i pezzi pregiati ma, come riferisce Sky Sport, nulla toglie che i dirigenti possano portare poi a Milano calciatori che magari hanno lo stesso livello tecnico dei partenti (o anche superiore), ma che a livello di cartellino potranno arrivare a prezzi molto più convenienti. O addirittura gratis. Come Lukaku e Dybala, per esempio. Siamo in una fase preliminare del mercato, ma nulla è escluso. Nemmeno che arrivino entrambi. In particolare, se il Chelsea aprisse al prestito del belga con l'intento di rivalutarlo, l'Inter potrebbe cogliere l'occasione.