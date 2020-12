Mercato Inter, dal confronto due possibili scenari. Alonso sì, ma la priorità è un’altra

Sul mercato dell’Inter sono chiari due punti: l’addio di Eriksen e l’idea di intervenire sul mercato, alle giuste condizioni, per rinforzare la rosa con giocatori funzionali al modo di giocare di Conte. Per farlo – spiegano a Skysport – servirà trovare una sintesi tra le esigenze tecniche e quelle economiche del club. “Come è stato fatto in estate con Kolarov e Vidal, giocatori utili e forti ma con un costo accessibile”.

DUE SCENARI – Dall’incontro con Marotta e Ausilio, come ha riferito lo stesso allenatore nerazzurro, usciranno dei nomi e un piano che Zhang valuterà: potrebbero verificarsi due scenari.

Comunione di intenti con quanto richiesto da allenatore e dirigenti; Se dovessero arrivare dei no si penserà a sfoltire la rosa per reinvestire un tesoretto derivante dalle eventuali cessioni.

ADDII – Anche Nainggolan come Eriksen è sulla lista dei partenti con l’idea PSG se arrivasse sulla panchina della squadra francese Pochettino come sembra.

ACQUISTI – Si torna a parlare di Marcos Alonso, il calciatore del Chelsea già accostato alla squadra di Conte nelle ultime sessioni del calciomercato. Ma dipende molto dalla decisione del club inglese di aprire o meno alla cessione. Ma il discorso degli esterni sarebbe legato soprattutto al costo. Perché 4 esterni a disposizione Conte ce li ha, quello che manca è sicuramente un attaccante. E il nome più caldo resta quello di De Paul.

