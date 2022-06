Inter, sì di Inzaghi a Schouten: “Agente atteso in Italia. Tra lui e Asllani…”

Due nomi, un posto. L’Inter si muove alla ricerca del vice-Brozovic da regalare a Simone Inzaghi per la nuova stagione

“La prossima settimana sarà in Emilia l’agente del giocatore che, il caso vuole, si chiami Schouten pure lui (Frank il nome): è pur vero che il club di Saputo considera Jerdy qualcosa di molto simile a un intoccabile, ma la discesa in campo di una big potrebbe cambiare lo scenario. […] Inzaghi ha pronunciato lo stesso ok convinto già dato su Asllani per occupare quel pezzo di campo così strategico. Il tecnico, che al momento è ancora a Milano prima di partire per le ferie, continua a incontrare continuamente la coppia di mercato nerazzurro, Marotta e Ausilio: tre riunioni si sono tenute solo nell’ultima settimana e un’altra si farà all’inizio di questa. In ogni caso, per Simone Schouten sarebbe l’ideale per far rifiatare il croato tuttofare, una calamita per ogni pallone”, si legge sul quotidiano.