Inter, scongiurato il ridimensionamento. “Inzaghi spera in un rinforzo a breve”

Fin qui, solo Achraf Hakimi ha lasciato l'Inter in nome della salvaguardia del bilancio. Nessun ridimensionamento, dunque

Fin qui, solo Achraf Hakimi ha lasciato l'Inter in nome della salvaguardia del bilancio. Nessun ridimensionamento, dunque, per il club nerazzurro, come qualcuno aveva ipotizzato negli ultimi giorni. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Al momento, il ridimensionamento è stato scongiurato e soltanto Achraf Hakimi ha lasciato Milano. Ecco, Simone non è tipo da scenata ma in cuor suo spera di poter avere presto il nuovo esterno a tutto fascia. Se poi dovessero essere due, meglio ancora. La trattativa per Nandez va avanti spedita ed è possibile immaginarsi anche accelerata per il weekend".