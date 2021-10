La scoperta di Inzaghi. E l’Inter ringrazia: “Mossa del club per rinnovo fino al 2026”

In un'Inter più padrona del gioco e propositiva, Simone Inzaghi ha scoperto risorse per certi versi anche inattese

In un'Inter più padrona del gioco e propositiva, Simone Inzaghi ha scoperto risorse per certi versi anche inattese, ma che si stanno rivelando maledettamente utili alla causa. E' il caso di Federico Dimarco, autore di un ottimo inizio di stagione non solo da quinto a sinistra come alternativa a Perisic, ma nelle ultime uscite anche da terzo di difesa a sinistra al posto di un Bastoni non ai livelli della passata stagione. Un ragazzo nato nell'Inter , che ora ha tutte le intenzioni di ritagliarsi uno spazio sempre più importante. E il club, da parte sua, è pronto a blindarlo:

"Dopo i mesi di apprendistato alla corte di Juric, si sta "riscoprendo" non solo come opzione alternativa a Perisic come quinto di centrocampo, ma anche come centrale di impostazione capace di sparigliare le carte dal punto di vista offensivo. Una duttilità che fa del ragazzo nato e cresciuto nel vivaio nerazzurro un elemento molto prezioso soprattutto in prospettiva futura e che sta inducendo il club ad avviare le prime discussioni per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2023. Un accordo che sarà a breve prolungato fino al 2025-2026, con un un relativo adeguamento al rialzo dell'ingaggio", si legge su calciomercato.com.