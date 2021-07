Inter, si accelera: vertice col Cagliari, Nandez e Nainggolan aspettano la chiusura

Arrivo in sede di Capozucca e Cossu: con i nerazzurri i dirigenti rossoblù trattano su più fronti

A Milano, nella sede dell'Inter, si è tenuto un incontro tra il club nerazzurro e il Cagliari. In via della Liberazione Capozucca, ds del club sardo e Cossu. Sul tavolo, come risaputo, diverse questioni. Da Nandez, richiesto dall'Inter in prestito con i sardi che vogliono un prestito oneroso per la certezza del riscatto, fino ai discorsi per Nainggolan.