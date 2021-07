Inter-Bellerin, spiragli dall’Arsenal: “E dal calciatore è arrivato un segnale importante”

L'Inter resta in forte pressing su Hector Bellerin, laterale spagnolo di proprietà dell'Arsenal e primo nome come sostituto di Hakimi

L'Inter resta in forte pressing su Hector Bellerin, laterale spagnolo di proprietà dell'Arsenal e primo nome come sostituto del partente Hakimi. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il club inglese avrebbe aperto all'ipotesi di cedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Da parte sua, Bellerin avrebbe già dato il suo ok al trasferimento a Milano: