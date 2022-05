Inter, oggi attesa la risposta di Perisic sul rinnovo: le sensazioni del club

Sono ore decisive per il futuro di Ivan Perisic. Salvo sorprese, è attesa proprio oggi una risposta all'ultima offerta dell'Inter

Sono ore decisive per il futuro di Ivan Perisic . Si attende una risposta dell’esterno croato, in scadenza di contratto con l’Inter al 30 giugno e seguito con attenzione da Juventus e club inglesi (Tottenham e Chelsea in primis). Valutazioni in corso da parte del giocatore, che sul tavolo ha l’ultima proposta dei nerazzurri, presentata lunedì in sede. Ecco gli aggiornamenti dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

"Salvo sorprese, l’esterno croato dovrebbe dare in giornata una risposta al club sull’ultima proposta di rinnovo presentata a inizio settimana: biennale da 5 milioni netti a stagione più uno di bonus, con opzione sul terzo anno. La partita è ancora aperta, anche se – a differenza della scorsa settimana – adesso si respira un cauto ottimismo dalle parti di Viale della Liberazione. Eh sì che nei giorni post vittoria della Coppa Italia la questione si era fatta piuttosto ingarbugliata, dopo lo sfogo amaro di Perisic e l’inserimento della Juventus nella corsa all’esterno in scadenza di contratto. Ma con un po’ di diplomazia, ora l’Inter è tornata in corsa per il rinnovo e conta di riuscire a chiudere la questione quanto prima, garantendo così a Inzaghi la conferma di uno dei migliori giocatori dell’ultima stagione. […] L’abbraccio di San Siro dopo l’ultima giornata, col croato rientrato in campo in stampelle (starà fuori 30-40 giorni), potrebbe aver fatto breccia nel cuore di Ivan, non più così convinto di lasciare i nerazzurri”, si legge.