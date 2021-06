La sfortuna non dà tregua a Sensi: deciderà Inzaghi, c’è il prezzo per l’addio

Il centrocampista nerazzurro è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale per l'ennesimo infortunio stagionale

Un calvario senza fine. La sfortuna non dà tregua a Stefano Sensi, oggi costretto a lasciare il ritiro della Nazionale per l’infortunio muscolare che non gli permetterà di essere a disposizione del ct Mancini per gli Europei. Il nuovo allenatore dell’Inter Simone Inzaghi vuole valutarlo attentamente in ritiro, prima di decidere sul suo futuro. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ascolterà offerte per Sensi da almeno 20 milioni di euro. In Italia, sulle tracce dell’ex Sassuolo c’è la Fiorentina di Rino Gattuso al momento.