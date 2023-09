TS – Inter, due colpi last minute? Difficile. I 7 nomi sul tavolo e occhio a Mister X

Parla anche di un possibile Mister X Tuttosport oggi in edicola. Sono 7 i nomi sul tavolo dei dirigenti secondo il quotidiano, che li cita tutti. Tra questi c'è quello di Davi Klaassen, anticipato ieri da FCIN1908.it. E non sono da escludere sorprese in questo ultimissimo giorno di calciomercato. “Un centrocampista arriverà, due difficilmente. Il piano studiato dall’Inter per gli ultimi giorni di mercato è andato avanti anche ieri e vivrà i suoi ultimi momenti oggi. Contatti, telefonate, è stata una giornata di fuoco quella del ds Ausilio e il suo vice Baccin. Fra difficoltà di incastri numerici ed economici - il presidente Zhang non ha dato grossi margini di manovra dopo l’investimento da 30 milioni per Pavard - l’Inter ha continuato a lavorare per regalare a Inzaghi un ultimo rinforzo, principalmente un centrocampista con doti fisiche e cm superiori rispetto agli attuali interpreti.