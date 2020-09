Inter, il mercato entra nel vivo. CorSport: “Possibili 3 acquisti in una settimana: i dettagli”

“Sarà un’Inter più esperta, con più leadership e con la carta d’identità più… stropicciata quella che lunedì inizierà la stagione 2020-21”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alla nuova Inter che, da lunedì, inizierà il ritiro per preparare la stagione 2020-2021. Nel summit di Villa Bellini, il presidente Zhang avrebbe spiegato la linea guida da adottare per questo mercato, ossia l’impossibilità di fare acquisti dispendiosi se non a fronte di cessioni e plusvalenze importanti. Proprio in questi termini si spiega la scelta dei nerazzurri di puntare su profili esperti come Kolarov, Vidal e Darmian.

KOLAROV E VIDAL – Per quanto concerne il serbo, l’Inter è già tranquilla perché l’affare è concluso sia con il giocatore che con la Roma e si attende l’ultima partita con la Nazionale prima di iniziare la trafila tra visite (lunedì o martedì) e firma. Discorso diverso per Vidal: il cileno ha un accordo con l’Inter ma l’agente è al lavoro per trovare un’intesa per liberarsi dal Barça e, al contempo, ottenere una buonuscita come avvenuto per Sanchez allo United. “Il Barça su Lautaro Martinez non ha alzato bandiera bianca e vorrebbe, se non inserire Arturo nell’operazione del Toro, almeno sedersi a un tavolo per trattare contemporaneamente i due affari. Felicevich invece è convinto che in tempi brevi riuscirà a portarlo a Milano”, commenta il CorSport.

DARMIAN – Un altro giocatore prossimo ad aggiungersi alla rosa di Conte è Matteo Darmian, un pallino di Conte che lo ha già allenato in Nazionale. L’Inter aveva co-gestito l’operazione che ha portato l’ex United al Parma con la promessa di portarlo ad Appiano nell’estate 2020. “A gennaio sembrava che l’operazione potesse essere anticipata e invece non se ne fece niente. Adesso invece non ci saranno intoppi: la prossima settimana abbraccerà i nuovi compagni”, la chiosa del CorSport.