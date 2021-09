GdS – L’Inter sfida Juve e Milan sul mercato: tutti sul baby bomber di B, costa 10 mln

L'Inter è sulle tracce di Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa: è sfida sul mercato con Juventus e Milan per il giovane attaccante

Alessandro De Felice

C'è anche l'Inter sulle tracce di Lorenzo Lucca. Il centravanti del Pisa, autore di cinque reti in sei partite in Serie B, è molto richiesto, con i nerazzurri che sfidano Juventus e Milan per il 21enne. Secondo La Gazzetta dello Sport, la sua valutazione si aggira già intorno ai 10 milioni di euro: "Le lusinghe di Inter Juve e Milan ci mettono poco a sparigliare le carte. Gli osservatori dei grandi club stanno sfornando relazioni super positive, e le immagini televisive fanno facilmente il resto".

Le big di Serie A osservano attentamente le prestazioni di Lucca e preparano l'assalto. La Juventus è pronta a sfruttare gli ottimi rapporto con la proprietà del Pisa, mentre Inter e Milan non stanno a guardare:

"L’impressione, però, è che il baricentro degli interessi resti ancorato all’elite della Serie A. Inutile dire che Claudio Chiellini (gemello di Giorgio) è stato chiamato dai Corrado e dal patron Alexander Knaster ad inizio stagione come direttore sportivo ed occupa un ruolo strategico in questa vicenda, in considerazione degli ottimi rapporti con la casa-madre Juve, dove ha iniziato la sua attività manageriale. Ma non è detto che i bianconeri possano godere di particolari vantaggi, visto che le due milanesi si sono mosse per tempo su questo versante.

L’Inter ha appena ingaggiato lo stagionato Dzeko e non è detto che Lautaro Martinez resti a lungo in nerazzurro: Marotta e Ausilio hanno bisogno di nuova linfa in attacco. Perciò le loro manovre di avvicinamento non sono passate inosservate. Anche in casa rossonera devono fare i conti con l’età avanzata di Zlatan Ibrahimovic e dello stesso Olivier Giroud. È vero che è appena arrivato Pietro Pellegri, il quale è atteso a prove importanti, ma il rendimento di Lucca ha consigliato di aggiornare i file da tempo aperti sul suo conto in via Aldo Rossi. In questa fase è difficile individuare una società favorita nella corsa ad accaparrarsi le prestazioni del nuovo uomo-mercato".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)