CM – Inter, sfida al Siviglia per un attaccante: “Cercato già lo scorso mercato”

Dirigenti dell'Inter costantemente al lavoro per migliorare la rosa di Simone Inzaghi: nel mirino c'è questo giocatore

Tra campo e mercato. Continuano a lavorare i dirigenti dell’Inter, che si guardano attorno alla ricerca di rinforzi per la rosa di Simone Inzaghi. C’è un nome che torna d’attualità, come svelato oggi da Calciomercato.com: “Cercato dall'Inter lo scorso mercato, ora Marcus Thuram piace in Liga. Come scrivono in Spagna, il Siviglia ha messo nel mirino il figlio di Lilian, attaccante del Gladbach individuato come il rinforzo ideale per l'attacco del futuro da Monchi”. I nerazzurri monitorano con attenzione la situazione, Thuram continua a piacere alla dirigenza.