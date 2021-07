Sport – Inter, Sergi Roberto non è una priorità: “Due nomi possibili per i nerazzurri”

In questi giorni, per la fascia destra dell'Inter è spuntato, con forza, il nome di Sergi Roberto: questa la situazione per Sport

Marco Macca

In questi giorni, per la fascia destra dell'Inter è spuntato, con forza, il nome di Sergi Roberto del Barcellona. Lo spagnolo, in grado di giocare sia sulla destra che a centrocampo, ha un contratto in scadenza nel 2022 con il club catalano e le trattative per il rinnovo, al momento, sono in una fase di stallo.

I due nomi per l'Inter

Secondo quanto riporta Sport, però, il calciatore non sarebbe al momento una priorità per l'Inter. La testata vicina alle vicende di casa blaugrana, infatti, scrive che, al di là di qualche contatto esplorativo fra le parti, da Viale della Liberazione non sembrano intenzionati ad andare avanti nella trattativa. L'Inter, al contrario, guarda con particolare interesse la situazione relativa al futuro di Hector Bellerin, anch'egli scuola Barcellona ma attualmente all'Arsenal.

Qualora non dovesse concretizzarsi la pista per lo spagnolo, i nerazzurri si fionderebbero su Davide Zappacosta, di proprietà del Chelsea e nell'ultima stagione in prestito al Genoa.

(Fonte: Sport)