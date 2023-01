Sky – Inter-Skriniar, nessun summit in agenda: l’offerta e la grande attesa

C'è grande attesa in casa Inter per la risposta di Milan Skriniar. Ecco la situazione secondo il sito di Sky Sport

C'è grande attesa in casa Inter per la risposta di Milan Skriniar . In scadenza al 30 giugno 2023, il difensore nerazzurro ha sul tavolo la proposta di rinnovo del club, ma per ora prende tempo. Ecco la situazione secondo il sito di Sky Sport:

“Nessuna novità sul fronte rinnovo di Skriniar per l'Inter. I nerazzurri attendono dal difensore una risposta che non è ancora arrivata. Non sono in programma ulteriori appuntamenti nelle prossime ore. E, in ogni caso, l'offerta da 6 milioni più bonus avanzata dalla società non appare ritoccabile”, si legge.