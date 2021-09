Inter, Skriniar monumentale: “Si sente interista dentro. C’è un retroscena che lo dimostra”

Un'altra prestazione monumentale di Milan Skriniar, probabilmente fra le sue più belle con la maglia dell'Inter addosso

Un'altra prestazione monumentale, probabilmente fra le sue più belle con la maglia dell'Inter addosso. Milan Skriniar, fra i migliori in campo di Inter-Real Madrid, si è confermato ancora una volta ad altissimi livelli. Il difensore slovacco si è mostrato praticamente insuperabile, infiammando San Siro con le sue chiusure e dando seguito a un lungo periodo di forma che lo ha consacrato come uno dei migliori difensori del mondo. L'Inter se lo gode molto volentieri, contenta di averlo trattenuto nonostante le avances di mercato del Tottenham. Skriniar, da parte sua, si sente un vero interista, e lo dimostra il fatto che l'ex Samp non ha voluto nemmeno prendere in considerazione l'offerta dei londinesi:

"Un profilo top, un interista vero. E' quello che si sente lo slovacco, che ha sempre messo i colori nerazzurri in cima alla lista delle preferenze. Per questo non ha preso in considerazione la proposta allettante del Tottenham, per lo stesso motivo ha chiesto al suo agente di trovare l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2023".