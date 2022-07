Repubblica – Inter, per Skriniar al PSG da limare i dettagli. Poi il promesso sposo Bremer

Prima Milan Skriniar al PSG, poi l’Inter chiuderà per Gleison Bremer dal Torino. La Repubblica fa il punto sulle due trattative calde in questi giorni in Viale della Liberazione, una in uscita e una in entrata. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano: “I difensori restano il pezzo pregiato di questa fase di mercato: sono ripresi i contatti tra l’agente di Bremer e l’Inter, che attende la conclusione positiva della trattativa con il Psg per Skriniar. L’offerta da 60 milioni dei francesi è vicina alla richiesta dell’Inter: dopo aver limato i dettagli, si affonderà il colpo con il Torino per il brasiliano, promesso sposo da tempo”, si legge.