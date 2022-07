Inter-Skriniar, rinnovo da settembre. Inzaghi pronto a utilizzarlo contro il Lione

"L'ex Samp ieri si è allenato per la prima volta con i compagni dopo l'infortunio alla coscia subito in nazionale (ok anche Gagliardini). Se non avrà problemi, Inzaghi sabato lo porterà a Cesena e lo utilizzerà qualche minuto contro il Lione. Per quel che riguarda il suo futuro, ieri è circolata l'indiscrezione di un incontro fissato per oggi tra l'Inter e il Psg. Da viale della Liberazione sono partite secche smentite, ma la trattativa con i campioni di Francia, pur in stand by da tempo, non va data per morta. Perché Al Khelaifi ha i soldi per mettere in difficoltà l'area tecnica, che non vuole rinunciare al numero 37, e pure Inzaghi, disposto a "incatenarsi" alla Pinetina in caso di cessione. Skriniar ha già in mano una proposta di rinnovo a 5 milioni più bonus a stagione fino al 2027 (stipendio a salire). Se dopo l'1 settembre sarà ancora nerazzurro, l'autografo arriverà in fretta".