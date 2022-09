CdS – Inter, Skriniar tolto dal mercato da Zhang. “Sarebbe un terremoto se ora…”

Arrivano smentite sul fronte Skriniar-PSG dall’Inter, ma il Corriere dello Sport non esclude al 100% l’ipotesi di una partenza del difensore in questo ultimo giorno di mercato. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano.

“E’ stato direttamente Zhang a togliere Milan Skriniar dal mercato. Ma davvero non cambierà idea se sul tavolo finisse un’offerta da 70 milioni o più? La logica dice di no, ma un piccolo margine di incertezza è sempre bene lasciarlo. Dovesse clamorosamente accadere, però, sarebbe come un terremoto, perché significherebbe sconfessarsi davanti all’intero universo nerazzurro: dirigenti, allenatore, giocatori e tifosi. Senza contare che non ci sarebbe più il tempo per trovare un sostituto: chiaramente non potrebbe esserlo Acerbi…”, si legge.