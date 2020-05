Ts – L’Inter invia due sms chiari a Lautaro e al Barcellona. Il club nerazzurro ha chiarito…

Sono stati mesi di pressing continuo, di dichiarazioni, di titoli in prima pagina, il Barcellona non ha mai mollato la presa su Lautaro, ma le parole di Piero Ausilio non sono di certo passate inosservate. Le parole del ds fanno capire la ferma volontà dell’Inter di trattenere il Toro, ritenuto fondamentale per il progetto nerazzurro. “L’Inter ha voluto inviare un sms chiaro dalle parti del Camp Nou: Lautaro andrà via solo alle nostre condizioni. E una riguarda proprio il giocatore: dovrà essere lui a esporsi, anche pubblicamente, chiarendo di voler andare al Barcellona“, sottolinea Tuttosport. “L’Inter ha già detto no a 50 e 60 milioni più due giocatori: Marotta vuole 90 milioni, forse potrebbe scendere a 80, e il giocatore preferito è Junior Firpo. Le trattative vanno avanti, ma l’Inter ha chiarito a tutta Europa quale sia la sua posizione“.

(Tuttosport)