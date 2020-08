Tuttosport: “Inter, ecco il 3-4-1-2 che sogna Conte per la prossima stagione”

Lo sfogo di Antonio Conte post Atalanta-Inter sembra ormai lontano. E tutto fa pensare, complice anche l’ottimo cammino nerazzurro in Europa League, che le parti proseguiranno insieme. Ecco perché il club nerazzurro sta già progettando il mercato della prossima stagione proprio in funzione del modulo del tecnico. Come riporta infatti Tuttosport: “In difesa, restano molto avanzati i discorsi con il Verona per Kumbulla, che ha dato la priorità ai nerazzurri e che potrebbe essere un altro nome della linea giovane per rinforzare la rosa. Sempre che Conte non richieda espressamente un difensore più esperto che possa inserire immediatamente nel contesto come titolare – sebbene in questo momento i posti della linea a 3 sembrano ben definiti. Al capitolo esterni, messo già a segno il colpo Hakimi per il lato destro, si cerca un “gemello” per la fascia sinistra. Il preferito sembra sempre essere Emerson Palmieri, col Chelsea che però non abbassa le pretese sul costo del cartellino. Almeno una trentina di milioni, per i quali l’Inter dovrà prima fare un po’ di cassa.

Il restyling più importante di tutti, però, l’Inter lo farà a centrocampo. L’obiettivo più vicino ai nerazzurri in assoluto in questo momento, si sa, è Sandro Tonali. L’Inter lo ha in pugno e dovrebbe essere chiuso in tempo perché il ragazzo quando andrà in Nazionale a inizio settembre sappia già quale a quale club appartiene. L’accordo con l’entourage del giocatore, c’è già e anche per questo l’Inter non vuole andare oltre i 35 milioni per pagarlo. L’altro nome per il centrocampo, è quello di Tanguy Ndombélé del Tottenham. Profilo legato a doppio filo a quello di Skriniar, che potrebbe entrare nella trattativa con uno scambio tra i due.

In attacco – conclude il quotidiano torinese -, definito l’affare Sanchez, molto dipenderà dal finale del culebrón (o telenovela che dir si voglia) estivo che ha protagonista Lautaro. Se resta, anche in questo caso l’Inter potrebbe riaccogliere in casa un bomber cresciuto a Interello. Quell’Andrea Pinamonti che verrebbe riaccolto dal Genoa come quarto attaccante. Se invece Lautaro partirà per fare il pioniere della ricostruzione del nuovo Barcellona, allora l’Inter cercherà un profilo più esperto. Il candidato al rimpiazzo è Edin Dzeko, che a Conte già piaceva la scorsa estate prima che rinnovasse con la Roma e che alla fine potrebbe comunque finire a Milano“.

Ecco l’Inter che sogna Conte secondo Tuttosport: