CM – Inter, nuova strategia per gli over 30 a scadenza: “Con una sola eccezione”

È lunga la lista dei giocatori dell’Inter in scadenza di contratto al 30 giugno 2023. La priorità è sicuramente Milan Skriniar , ma i dirigenti nerazzurri sono al lavoro anche per altri giocatori. Ecco quanto evidenziato da calciomercato.com:

“L’Inter ha deciso di adottare una nuova strategia per gli ultratrentenni a scadenza: rinnovo annuale come nel caso di Edin Dzeko. L’unica eccezione resta Stephan de Vrij al quale è stato proposto un biennale. L’apripista sarà Matteo Darmian che ha deciso di venire incontro alle esigenze del club riducendosi l’ingaggio e ottenendo così anche una opzione di prolungamento per la stagione successiva”, si legge.