CorSera – Inter impoverita in misura clamorosa: “Dei tantissimi soldi incassati…”

Il Corriere della Sera parla delle strategie di mercato della società nerazzurra dopo le cessioni di Hakimi e Lukaku

In un’analisi sulle società italiane in questa finestra di mercato e in particolare sui proprietari americani di Milan e Roma, il Corriere della Sera si sofferma brevemente anche sul mercato dell’Inter. In particolare, sulla strategia per questa finestra di mercato: “Poi c’è l’Inter, un caso a parte. Non è americana né italiana e i proprietari cinesi l’hanno impoverita in misura clamorosa dopo lo scudetto: sono stati fatti fuori i due calciatori migliori della scorsa stagione, Hakimi e Lukaku, sacrificati per cercare di rimettere a posto i conti, e solo una minima parte dei (tantissimi) soldi incassati sarà investita di nuovo”, si legge.