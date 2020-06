Inter, arrivano grandi colpi? Repubblica: “Con tutti quei soldi da spendere, i nomi saranno…”

La cessione di Mauro Icardi al PSG e quella sempre possibile di Lautaro Martinez al Barcellona garantiscono all’Inter una potenziale forza sul mercato che avrebbe pochi eguali nella storia recente del club nerazzurro. I nomi sono di spessore: da Cavani a Cunha, da Tonali a Kumbulla. E Repubblica sottolinea come quella dell’Inter potrebbe essere un’estate molto frenetica, data l’ingente somma a disposizione:

“Anche nel caso che Inter e Barcellona decidano di aprire una trattativa e infilare nell’affare una contropartita tecnica, rimarrebbe comunque una montagna di milioni. Come l’Inter vorrà spenderli al momento non è dato sapere. Ma Ausilio ha dato qualche indizio. È reale l’interesse per Cavani, in scadenza con il Psg. Piace Cunha, 21enne brasiliano dell’Hertha Berlino. Sarebbe irraggiungibile Werner. Guardando a centrocampo, «Tonali è uno da Inter ». Ma piace anche alla Juve. Come Chiesa, altro possibile oggetto del contendere. E per la difesa c’è Kumbulla. Con quelle cifre da spendere, di nomi accostati all’Inter ne sentiremo parecchi“.

(Fonte: Repubblica)