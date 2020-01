Inter, ecco i “soldini” per Conte: pronte altre 2 cessioni per il colpaccio

Le parole di Conte dopo Inter-Cagliari sono pronte a tramutarsi in risultati concreti. L’Inter, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è vicina a chiudere due cessioni per provare poi ad arrivare ad Eriksen:

“Conte e Marotta sono usciti a braccetto da San Siro, dopo la partita. Sguardi rilassati tra i due. A cosa si riferiva Conte? Le cessioni a cui accennava il tecnico sono essenzialmente due. Una è quasi definita: il ritorno al Flamengo di Gabigol è in dirittura d’arrivo, il brasiliano garantirà non meno di 18 milioni di euro, più una percentuale di rivendita del 20%. Questa era la base di accordo raggiunta a novembre, l’affare non si discosterà molto da queste cifre. Ma c’è un altro giocatore che può partire in questo finale di mercato: è Vecino, ai margini del progetto tecnico di Conte, per il quale si cercano acquirenti. E che l’Inter ha provato (sin qui invano) a inserire nell’affare Eriksen col Tottenham. Scambi, cessioni, giocatori a fine contratto come Giroud (e lo stesso Eriksen): eccolo il mercato dell’Inter. Ma con un’idea fissa in testa: non prendere giovani, ma giocatori con esperienza, se non a livello internazionale quantomeno nel campionato italiano”.