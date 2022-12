Sky – Inter, si raffredda la pista Sommer. Sale questo nome

Si raffredda la pista che conduce a Yann Sommer per la porta dell’Inter. E sale invece un altro nome secondo Sky Sport

Si raffredda la pista che conduce a Yann Sommer per la porta dell’Inter. Il portiere è sì apprezzato dalla dirigenza nerazzurra, ma attende notizie dalla Premier League e soprattutto dal Bayern Monaco dopo il ko Neuer.

Come riportato da Sky Sport, si segue invece il nome di Neto per la porta dell’Inter. Scendono dunque le quotazioni di Sommer, ma salgono quelle dell’ex Juve in vista dell’estate.