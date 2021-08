Mercato Inter: i due club tedeschi che hanno sondato il terreno per Perisic

Due società di Bundesliga hanno chiesto informazioni al club nerazzurro per l'esterno croato in questa finestra di mercato

Ivan Perisic non è certo di restare all’Internella prossima stagione. L’esterno croato ha un contratto molto impegnativo per le casse del club, ma a oggi non sono arrivate offerte concrete. Degli interessamenti sì però e in particolare dalla Bundesliga, dove si sono mossi due club. Come svelato da Calciomercato.com, i sondaggi sono arrivati in particolare da Bayern Monaco ed Hertha Berlino. In caso di addio di Perisic, l'Inter è pronta a tentare l'assalto per Marcos Alonso, in uscita dal Chelsea.