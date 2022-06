Sky – Inter, sondaggi da Italia ed estero per Radu: la situazione

Sondaggi per Ionut Radu, pronto a dire addio all’Inter in questa finestra di mercato. Lo svela Sky Sport, che parla di interessi dall’Italia e dall’estero per il secondo portiere nerazzurro: “Per il portiere dell'Inter Ionut Radu arrivano interessamenti non solo da parte di club italiani. Negli ultimi giorni infatti i suoi agenti hanno avuto dei primi contatti anche con alcune squadre francesi e spagnole. Sondaggi esplorativi che potrebbero essere approfonditi nelle prossime settimane”, si legge sul sito.