Retroscena Inter: sondaggio per Muriel prima del colpo Correa, è andata così

I dirigenti nerazzurri prima dell'affondo decisivo per il Tucu hanno chiesto informazioni all'Atalanta per il colombiano

Dopo il muro dell’Atalanta per Duvan Zapata, l’Inter ha provato a chiedere informazioni anche per il colpo Luis Muriel. I nerazzurri nelle scorse settimane hanno sondato il terreno con il club per il colombiano, ma è arrivato il muro altissimo di Gian Piero Gasperini e della proprietà: Muriel è ritenuto intoccabile dall’Atalanta. In seguito l’Inter ha poi accelerato e chiuso per Joaquin Correa, che all’esordio ha già segnato una doppietta decisiva. Simone Inzaghi ora si gode il Tucu, subito grande protagonista a Verona.