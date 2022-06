Inter, se parte Bastoni chi al suo posto? TS: “Bremer non basta, possibile l’arrivo di…”

Tuttosport si interroga sui possibili sostituti di Bastoni, dato che il difensore è l'indiziato principale fra i big a lasciare l'Inter

Tuttosport oggi in edicola si interroga sui possibili sostituti di Alessandro Bastoni, dato che il difensore è l'indiziato principale fra i big a lasciare l'Inter in questa finestra di mercato. Scrive il quotidiano:

"Anche nel caso in cui arrivasse Bremer, difficile pensare che basti, dato che inizialmente il brasiliano del Toro era stato individuato come erede di De Vrij. Servirà pure un centrale di piede sinistro, capace di impostare la manovra anche se risulta difficile pensare che possa arrivare un giocatore forte come l’azzurro. Il primo a rendersene conto è proprio Inzaghi, già abituato ad adattarsi e a fare rendere al meglio il materiale che gli viene messo a disposizione del club".