Inter, ieri spartiacque per il colpo in attacco: lo scenario tra Correa e Thuram

Gli aggiornamenti sul colpo in attacco dei nerazzurri per rinforzare il reparto avanzato di Simone Inzaghi

La prossima settimana Simone Inzaghi potrà accogliere il nuovo colpo dell’Inter per l’attacco. Dirigenza nerazzurra al lavoro con l’obiettivo di chiudere entro la gara contro il Verona valida per la 2a giornata. Come riportato da alfredopedulla.com, “L’Inter vuole scegliere con calma il nuovo attaccante, ma la giornata di ieri è un potenziale spartiacque. L’incontro, che vi abbiamo anticipato ieri pomeriggio, tra Alessandro Lucci e i dirigenti nerazzurri per parlare di Joaquin Correa è la chiara dimostrazione che il Tucu ha un ruolo ancora molto importante nelle strategie del club. Certo, costa di più di Thuram (facciamo 5 milioni: con 30, bonus compresi, si può chiudere per il figlio d’arte del Borussia Monchengladbach; Lotito chiede circa 35, bonus compresi, per il suo tesserato).