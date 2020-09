SM – Skriniar, l’Inter spaventa il Tottenham. Nainggolan a Cagliari prima di sabato?

Milan Skriniar piace al Tottenham e non è una novità. Semmai nelle ultime ore è spuntata la voce secondo la quale il club inglese ha escluso dalla trattativa Ndombele, il centrocampista di cui si era parlato in un primo momento come merce di scambio per il difensore. Stando a quanto riporta SportMediaset però, gli Spurs si sarebbero defilati – e la trattativa si sarebbe quindi raffreddata – dopo aver saputo della richiesta dei nerazzurri tra i 50 e i 60 mln. Per quanto riguarda invece le cessioni, resta ancora un’ipotesi plausibile l’addio di Nainggolan. L’Inter lo valuta 12 mln, non vuole cederlo in prestito ma il Cagliari non molla e starebbe provando per un prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’operazione potrebbe chiudersi prima della gara di sabato contro la Lazio.

(Fonte: SportMediaset)