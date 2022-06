Inter, non c’è spazio per Pinamonti: “Andrà via a titolo definitivo. Gruzzolo fondamentale”

Con un attacco da sogno nella testa dei dirigenti dell'Inter, sembra proprio non esserci spazio in nerazzurro per Andrea Pinamonti

Marco Macca

Con un attacco da sogno nella testa dei dirigenti dell'Inter, sembra proprio non esserci spazio in nerazzurro per Andrea Pinamonti. L'attaccante, reduce da un'ottima stagione a Empoli, ha un valore di mercato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una somma fondamentale per il mercato interista, sulla strada dei 60 milioni di attivo:

"Lautaro Martinez, Paulo Dybala, Edin Dzeko, Joaquin Correa e forse Romelu Lukaku. No, per l'Inter del 2022-2023 non c'è spazio per Andrea Pinamonti. Scoperta l'acqua calda, il passo successivo è cominciare a cuocere gli ingredienti che si hanno a disposizione: l'attaccante di ritorno dall'Empoli verrà ceduto a titolo definitivo e la dirigenza nerazzurra sta cercando di valutare tutte le strade che possono portare la società di Suning a un gruzzolo fondamentale per oliare i meccanismi di questa sessione di calciomercato in Viale della Liberazione".