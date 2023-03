Correa, quante ombre: “Con lui l’Inter sembra aver perso le speranze”

"In certi casi non è sufficiente spronare, chiedere un apporto maggiore, pretendere una svolta. Con Correa, l’Inter si può dire che abbia perso le speranze. Dopo un anno e mezzo in nerazzurro, non ha raggiunto la doppia cifra di gol segnati. Si è presentato con la doppietta a Verona, poi ne ha messi due contro l’Udinese. Stop, di fatto: gli altri cinque gol realizzati in Serie A con l’Inter sono arrivati in partite vinte nettamente dai nerazzurri. È ancora ai box per l’ennesimo problema, alla coscia destra".