Inter, spunta Depay: “E Marotta punta altro profilo che conosce. Stesso agente di Handanovic”

Fra i tanti nomi fatti in ottica Inter , Tuttosport parla di una possibile doppia pista che collega i nerazzurri al Barcellona. Perché, se per l'attacco spunta il nome di Depay, in uscita dai blaugrana, per il centrocampo il quotidiano scrive di Miralem Pjanic, che Beppe Marotta conosce molto bene:

"Nell’Atletico Madrid non sembrano esserci, oggi, giocatori per l’Inter - a parte De Paul , ma non sarebbe in saldo... -, mentre nel Barcellona sono in uscita Pjanic, che Marotta conosce bene e che tornerà dal prestito al Besiktas (il suo agente è Ramadani, lo stesso di Handanovic), e Depay".