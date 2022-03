Inter, spunta Hjulmand a centrocampo: “Tre nomi in lista e occhi all’estero”

Un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter: di chi si tratta. Ecco tutti i profili seguiti dai nerazzurri in mediana

Alessandro Cosattini

Restyling in vista a centrocampo nell’Inter. Al termine della stagione Matias Vecino dirà addio vista la scadenza del contratto e sono da valutare le posizioni di Arturo Vidal, Stefano Sensi e Roberto Gagliardini, con quest’ultimo al momento con maggiori chance di restare in nerazzurro. In vista dell’estate, Marotta e Ausilio si stanno già guardando attorno e da La Gazzetta dello Sport arriva un nome nuovo per i nerazzurri.

“A prescindere dall'operazione-Scamacca, in questi mesi i dialoghi con il Sassuolo sono serviti a mettere a fuoco la trattativa per Davide Frattesi, centrocampista a tutto campo in grado di muoversi sia in tandem con Barella che in sua assenza. Così il feeling con il Sassuolo è giustificato, considerando che a fine stagione cambieranno un bel po' di volti a centrocampo.

[…] Su chi si stanno concentrando le attenzioni il d.s. Piero Ausilio e i suoi collaboratori? Va valutata sicuramente la posizione di Agoumé, attualmente in prestito in Francia. Occhio sempre a Gonzalo Villar, ora in prestito al Getafe, ancora di proprietà della Roma: a gennaio lo spagnolo era già stato nel mirino, svanito l'interesse? Ma in queste settimane gli 007 nerazzurri stanno setacciando anche i mercati stranieri. I profili sono tanti, spesso costosi. Ma nelle relazioni più brillanti arrivate in Viale della Liberazione vanno segnalate quelle del danese Morten Hjulmand, centrale del Lecce in piena corsa per la promozione in serie A. Forte fisicamente, incontrista di peso, ottima visione di gioco: si avvale anche dell’esperienza con l'Under 21 del suo Paese. In questo anno italiano ha attirato l'attenzione di tanti club, anche quelli della Premier League”, si legge.